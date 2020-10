Le dialogue inter religieux et culturel à travers l'Empereur Frédéric 2 (3)

Les querelles intellectuelles entre les penseurs arabes et occidentaux

Carrefour d’échanges culturels et intellectuels, les universités sont malgré tout victimes des tensions entre les différents mouvements de pensées : la redécouverte des manuscrits d’Aristote devient alors, à la période médiévale, l’objet de querelles entre Thomas d’Aquin, Averroès et les universitaires de Paris.