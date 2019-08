Le pèlerin spirituel, par Jacqueline Kelen

"La vie spirituelle est faite de hauts et de bas, de gouffres, d'abîmes et de cimes, de sommets." Écrivain de la vie spirituelle, Jacqueline Kelen recherche tout ce qui peut nous éveiller à une autre dimension de l'être. Elle puise dans les mythes et symboles, ainsi que dans les grandes traditions philosophiques et religieuses. Dans "Bréviaire du colimaçon" (éd. DDB, 2015), elle s'appuie sur les Évangiles mais aussi sur les textes des mystiques chrétiens ou des philosophes antiques pour décrire la démarche spirituelle.



"De nos jours on refuse ou on dénie à l'être humain sa véritable dimension, sa dimension supérieure qui est l'esprit"

Un lent pèlerinage intérieur

Pour les bâtisseurs du Moyen Âge le colimaçon évoque la régénération de l'être. Une figure lente et discrète, "qui va son petit pas" mais qui a une leçon d'intériorité à donner, puisqu'il peut se retirer à l'intérieur de sa coquille. Son dessin spiralé a longtemps été vu comme le symbole de l'évolution de l'être.

Amoureuse des contes et des images, Jacqueline Kelen y trouve plus que des précis de sagesse. Ce sont pour elle des façons de tisser des liens entre le visible et l'invisible. Et pour nous révéler le chemin de patience qu'est la vie intérieure, elle a préféré le colimaçon au lièvre, qui va rapide, sans chercher la profondeur.



le non-sens d'une spiritualité sans Dieu

L'être humain est corps, âme, esprit : saint Paul insiste sur cet aspect ternaire de l'être humain. "De nos jours on refuse ou on dénie à l'être humain sa véritable dimension, sa dimension supérieure qui est l'esprit." Il y a les thérapies, les psychothérapies, le développement personnel, le bien-être... On explore même l'idée de "spiritualité sans Dieu", une "aberration" pour l'écrivain.

Saint Séraphim de Sarov (v.1754-1833) disait de la vie spirituelle qu'elle est l'acquisition de l'esprit de Dieu. "Une vie guidée, éclairée, soutenue par le saint Esprit, pour l'écrivain, et non pas une vie guidée par les émotions, même si la sensibilité est importante, même si la pensée et l'intelligence sont capitales dans toute démarche d'intériorité."

Le spirituel, ce qui ne meurt pas en nous

"Tant que je n'ai pas eu cette rencontre dans mon intériorité avec l'esprit, la dimension éternelle, indestructible de l'être, tout périra avec le trépas." La vie spirituelle, pour Jacqueline Kelen, n'a rien d'un luxe réservé aux oisifs, "c'est une question de vie ou de mort". Car ce qui ne meurt pas en nous c'est l'esprit. Et pour atteindre cette "chambre intérieure ou ce santuaire", comme l'appelaient les Pères de l'Eglise, il y a "les religions, les mythes , toutes ces fables qui guident l'être humain et l'amènent à une dimension supérieure, et la philosophie". Or il est possible pour tout être de mener une vie religieuse, de pratiquer des dévotions "de routine", sans avoir de vie spirituelle...



Jacqueline Kelen est écrivain. Dans ses livres et au cours de ses séminaires, elle dévoile la connaissance spirituelle que transmettent les mythes et explore les richesses de la vie intérieure. Elle a publié, entre autres, "L'esprit de solitude", "Le livre des louanges", "Les amitiés célestes" (Albin Michel), "La puissance du coeur" (La Table Ronde), "Les floraisons intérieures" (La Table Ronde).

Entretien réalisé en juillet 2016