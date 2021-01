Le Père Antonin Jaussen (1871-1962) (2/4)

Prêtre et scientifique, quand la foi et la raison se complètent

Elève du Père dominicain Joseph Lagrange, fondateur de l’Ecole Biblique de Jérusalem, Antonin Jaussen découvre une autre manière d’étudier la Bible, de comprendre la foi chrétienne et de voir le monde qui l’entoure. Sous l’influence de la méthode du Père Lagrange, Jaussen partira à la découverte de l’Arabie et des Bédouins. Avec Lawrence d’Arabie, il fut l’un des premiers ethnologues de l’époque. Ses écrits sont toujours une référence.