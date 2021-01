Le Père Antonin Jaussen (1871-1962) (4/4)

Antonin Jaussen, héritier de la « tradition musulmane » dominicaine

Installé au Caire après la guerre, Antonin Jaussen obtint du roi d’Egypte, de créer un institut de recherches dominicain sur l’Islam. Situé à quelques mètres de l’une des plus anciennes universités du monde arabe, l’université Al-Azhar, l’Institut Dominicain d’Etudes Orientales (I.D.E.O) marque la renaissance de la tradition musulmane dominicaine et s’inscrit dans la continuité des travaux de Raymon de Penafort ou encore Ricoldo Da Monte di Croce, dominicains favorables à des échanges intellectuels entre les Chrétiens et les Musulmans.