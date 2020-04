Le sens du Samedi saint

VIVEZ PÂQUES ET LA SEMAINE SAINTE EN DIRECT SUR RCF - Dans ce contexte de confinement lié à l’épidémie de Covid-19, toutes les équipes RCF se mobilisent pour vous faire vivre en direct la Semaine sainte et Pâques. Ainsi, nous proposons à nos auditeurs une programmation autour de trois axes : DONNER DU SENS, PRIER et ACCOMPAGNER.

> En savoir plus

Un jour de deuil

Le Samedi saint est pour les chrétiens un jour de silence, d'attente et de recueillement. Les croyants méditent sur les souffrances de Jésus Christ, sa mort et sa mise au tombeau. Une journée de deuil, en somme.



de quel côté notre cœur penche-t-il ?

Une journée aussi où chacun est renvoyé à lui-même. Devant les événements de la Passion, la Cène du Jeudi saint, la mort du Vendredi et l'attente de la Résurrection : de quel côté notre cœur penche-t-il ? La mort, le regret, hier, le passé ? Ou demain, l'avenir ? Un avenir de promesses, sans garantie, sans certitude, comme tous nos lendemains, mais un avenir avec Dieu.



Un appel à vivre

C'est un appel à vivre, à oser vivre, à aimer vivre. Prenons le temps du Samedi saint et de son silence pour nous décider, sans foncer tête baissée, mais nous décider à suivre le Seigneur ressuscité.