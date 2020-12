Le temps de l'Avent : "L’amour prend patience"

Tout vient à point à qui sait attendre dit le dicton. La patience, l'attente, des mots qui résonnent différemment après cette année 2020 où nous avons dû lâcher prise en attendant des jours meilleurs.

Véronique Alzieu et son invité, Marie-Hélène Robert, soeur de l'Institut Notre-Dame des Apôtres et professeur de théologie à l'université catholique de Lyon, nous invitent à vivre la patience comme une vertu en ce temps de l'Avent où elle peut s'exercer dans la confiance et revêtir tout son sens.

Une attente teintée de joie et de paix

"Nous ne sommes pas abandonnés malgré ce qu'on peut parfois nous faire croire" nous dit Marie-Hélène Robert. Ce temps de l'Avent, après une année d'incertitudes, est le bon moment pour se recentrer sur l'essentiel, comme la prière ou le silence, afin de se préparer dans la paix à la naissance du Sauveur.

L'Avent et la patience qu'il requiert, "peut-être l'occasion de redécouvrir ce que veut dire habiter le silence, le silence de la veille [...] histoire de faire taire les ruminations intérieures qui viennent parasiter ce silence qui permet d'accueillir la visite de Dieu" ajoute Marie-Hélène Robert.



"C’est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve purs et irréprochables à ses yeux, dans la paix qu’il donne."

Pierre 3:14



Mettre les passions à distance

Le mot patience est constitué de deux mots grecs, "macros" ce qui veut dire mise à distance dans le temps ou dans l'espace, et "tumos" c'est la passion.

La vertu de la patience nous invite à plus de sagesse et de prise de distance sur les événements.

Pour Marie-Hélène Robert " le prophète va encourager à ce qu'on ne se venge pas du mal subi, à supporter les offenses en étant lent à la vengeance, à la colère, en fait en étant à l'image de Dieu."

L'Avent est donc un temps pour se recentrer, pour réfléchir, pour faire grandir son rapport à Dieu en s'abandonnant à sa confiance et en gardant toujours au fond du coeur l'espérance de la Nativité à venir.