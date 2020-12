Les rites de l'Avent pour avancer vers Noël

Le temps de l’Avent est un temps d’attente et d’espérance. Une préparation pour accueillir la naissance du Christ et préparer nos coeurs à cette fête.

Pauline de Torsiac et son invité, le Père Grillon, reviennent sur ces rites qui symbolisent l’Avent.

Le calendrier de l’Avent pour ouvrir son coeur

Nos foyers, comme nos coeurs, se préparent à la venue du Christ par le biais de différents symboles.

Le calendrier de l’Avent, rythme s quatre semaines d’attente qui précèdent Noël. Il permet aux enfants d’être dans une "attente active" et "que chaque jour soit une petite découverte" explique le Père Xavier Grillon, curé de la paroisse Sainte-Blandine à Lyon.

L'ouverture quotidienne n’est pas seulement un moment pour déguster de bons chocolats mais c’est plutôt "chaque jour ouvrir une petite fenêtre qui veut dire : j’ouvre mon coeur" précise le prêtre. Pour aller dans ce sens, on peut construire son propre calendrier avec une parole de Dieu ou une invitation à rencontrer le Seigneur.

La crèche, un lieu de prière

La crèche permet de concrétiser "ce grand mystère de Dieu dans notre vie" explique le Père Grillon.

Cette tradition remonte à Saint François d’Assise qui a eu besoin de "matérialiser" la naissance de Jésus.

Plus qu’une mise en relief des débuts de la vie du Christ, la crèche est un lieu central de prière au sein des foyers. "On peut contempler la crèche, pas seulement comme une décoration mais comme un lieu de prière" ajoute le Père Grillon.

La couronne de l’Avent, lumière dans la nuit

En installant une couronne de l’Avent et un sapin dans leurs maisons, les chrétiens veulent symboliser la vie en utilisant des végétaux comme le sapin, le houx ou le laurier.

La couronne est aussi un rappel à la célébration du Christ-roi qui marque le début de l’Avent.

Les quatre bougies représentent les quatre semaines de l’Avent. La première bougie nous appelle à veiller, la deuxième à nous convertir, la troisième à entrer dans la joie de Noël, et la quatrième bougie nous invite à une attente pleine d’espérance aux cotés de Marie.

Et les cadeaux ?

"Le tout premier cadeau c’est celui que Dieu nous fait, il nous fait cadeau de son fils" nous rappelle le Père Xavier Grillon.

S’offrir des cadeaux est un moyen de se dire que l’on s’aime. C’est d’ailleurs l’un des langages de l’amour. L’échange des cadeaux a donc un sens particulier en cette journée de Noël qui est avant tout une fête de l’amour du Christ pour nous.