"Les tiroirs de ma mémoire", c'est le titre de l'ouvrage publié par José Marquez aux éditions Sydney Laurent. L'auteur revient sur l'arrivée en France de sa famille émisgrée espagnole avec son lot de joies et de larmes.

Laissons José en parler lui-même : "En entrant dans cette gare ce 31 mars 1956, qui aurait pu imaginer qu’un jour je me mettrais à l’écriture. Moi, fils d’immigrés espagnols que l’on avait arraché aux bras d’une grand-mère aimante ainsi qu’à une pauvreté presque miséreuse.

Ce père qui m’emmenait dans un pays dont je ne connaissais ni la langue ni les coutumes.

Me faire quitter ces rues en terre battue poussiéreuses mais remplies de soleil pour des rues pavées froides et humides.

Ce père qui s’était laissé emporter dans ce tourbillon d’immigrés à la recherche d’une vie meilleure en emportant avec lui femme et enfants, les arrachant à ce quartier de Barcelone où la misère était de mise.

Ce père autoritaire, obstiné, contradictoire, entêté, qui manquait d’amour et d’humour et une mère qui était capable de vous faire croire que vous étiez la huitième merveille du monde pour quelques pièces de monnaie.

Je suis allé fouiller au plus profond des tiroirs de ma mémoire à la recherche de ce petit garçon, qui cherche toujours la définition du mot famille tendresse et amour."