Il a créé et dirigé pendant 30 ans les théâtres de St Malo. Il est également fondateur de l'association "Si tous les ports du monde", une association prestigieuse qu'il a dirigé pendant 22 ans et qui, depuis St Malo et Rennes, rassemble de nombreux ports du monde entier. Aujourd'hui, il est à la tête du projet d'un multiplexe de 8 salles de cinéma à St Malo qui doit ouvrir ses portes avant la fin de cette année.

Il est l'invité cette semaine de Guillaume Devoud.