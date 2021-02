Le lundi à 15h et 19h, le samedi à 19h30

« Dieu habite les louanges de son peuple » (Ps 21,4). C’est bon de savoir cela, quand on cherche l’adresse de Dieu, pour soi-même dans les moments de déprime ou d’exultation, et pour d’autres lorsque l’on veut partager notre bonheur de Le connaître, de l’aimer. Alors, « Louez le Seigneur tous les peuple, fêtez-le tous les pays ! » (Ps 116, 1). François d’Assise a évangélisé son époque en louant Dieu pour sa création : « Loué sois tu mon Seigneur, pour le Soleil, la lune, les étoiles, la terre… » ; un sujet de brûlante actualité, en cette période de réchauffement climatique et politique. Je réponds donc à l’invitation de RCF en vous proposant une série d’émissions sur la louange, dont je voudrais qu’elles soient pour nous tous une école de vie, une écologie de la vie spirituelle, un apprentissage de ce qui se fait dans les Cieux, à transposer sur notre terre. Frère Daniel-Marie, franciscain, Gardien de la communauté Saint Antoine à Bxl Centre.