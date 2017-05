Lytta Basset, rechercher la Source qui me fait vivre

Croyant ou pas, chacun porte en soi une quête d'intensité de vie. Dans notre monde où l’avoir, la logique, le rationalisme dictent leurs lois, nous sommes de plus en plus nombreux à puiser dans les richesses des traditions religieuses, à se tourner vers l’art ou la nature. Et "Dieu" dans tous ça? Lytta Basset publie "La Source que je cherche" (éd. Albin Michel). Un ouvrage où elle montre à quel point la quête de sens est une démarche éminemment intime. "Sur un sujet pareil je n'avais de leçon à donner à personne."



"La vérité vous rendra libres" (Jn 8, 32)

nos contemporains en quête de vérité

Depuis 30 ans, Lytta Basset accompagne des personnes dans leurs parcours spirituel. Philosophe et théologienne, elle constate chez beaucoup "un besoin de lumière, de chercher sa propre vérité, la vérité qui nous habite profondément". Cette vérité dont parle le Christ, quand il dit "La vérité vous rendra libre." Ce que recherchent beaucoup de nos contemporains, c'est "un souffle, quelque chose qui les traverse, qui les pousse, qui les fait aller de l'avant pour plus de liberté."



"Les oripeaux dont on a affublé dieu"

Un Dieu indifférent, pervers, sadique ou tout-puissant. Selon notre histoire, notre éducation ou nos rencontres, on a cultive parfois malgré soi de fausses images de Dieu, affublées d'oripeaux. "Des images qui barrent la route à la source, toujours neuve, toujours fraîche, toujours imprévisible." Lytta Basset nous le dit, même dans la Bible, l'image de Dieu évolue.

Parfois, on rejette Dieu quand on a été déçu par une personne d'Eglise. Ces "blessures d'Église", qui ternissent l'image de Dieu "par tellement de déception et de destruction de confiance", "navrent profondément" la théologienne. Pour ne pas rejeter Dieu avec ses fidèles, il appartient à chacun d'avancer au plus profond de soi vers la source.