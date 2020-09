« Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la met

La réponse de Jésus peut paraître distante, voire méprisante vis à vis de sa famille. Alors que ses poches sont là, dehors, et demandent à le voir, il semble les ignorer : qui est ma mère et qui sont mes frères ? Ce sont ceux qui écoutent mes paroles et les mettent en pratique.

La notion de frère et sœur en hébreu à l'époque était plus large que celle utilisée de nos jours. En effet, le mot frère marquait une parenté plus ou moins proche : la même famille, le même clan, voire le peuple d'Israël.

Au tout début de son ministère, le Christ à prêché la bonne parole autour de Lui, et notamment auprès de Ses proches parents. Mais ces derniers ont tardé à reconnaître Sa divinité, ce qui peut se comprendre car ils l’ont vu grandir. Ils savent d'où Il vient, du moins croient-ils le savoir. Oui, nul n’est prophète en son pays, et le Christ se heurte à une forme de lenteur spirituelle de sa famille qui ne peut imaginer qu’Il soit autre que ce garçon et ce jeune homme qu'ils ont toujours vu. Ce retard dans la compréhension de la nature divine du Christ se matérialise aujourd’hui par une distance physique : une foule les devance, une foule qui l’écoute et qui reconnaît sa royauté, une foule en passe d'accéder au royaume de Dieu. Ses proches quant à eux restent en dehors, ils ne peuvent accéder jusqu’à Lui, dans tous les sens du terme, c’est-à-dire aussi bien dans leur cœur, que physiquement comme le relate ce passage d'évangile.

Il n’y a donc aucun mépris de la part de Jésus, juste le constat d'un refus, ou à tout le moins d'un retard dans la reconnaissance de Sa divinité. Pour Jésus, pas de favoritisme pour sa proche parenté, pas de passe droit pour le lien du sang. Car en versant son sang, c’est l’humanité toute entière qui devient son frère et sa sœur, sa mère, pour peu qu’on l’écoute et que l’on mette ses paroles en pratique.

Seigneur, merci de faire de chacun de nous des frères et des sœurs, et de nous faire partager ainsi ta divinité. Rends notre cœur perméable à ta Parole. Qu'elle chemine en nous, qu'elle irradie notre corps tout entier. Que ta parole s'incarne en nous, au point de guider chacune de nos pensées et de nos actions.