Marc Leboucher, les ressorts spirituels de la fragilité

Performance, solidité, maîtrise... Dans une société où les plus forts l'emportent, que faire de notre fragilité? Et n'est-ce pas une provocation de parler de fragilité quand la plupart de nos contemporains ont tout intérêt à développer leurs forces? "Pourtant, la réalité de la fragilité envahit chacun d'entre nous et notre société", observe Marc Leboucher. Pour creuser un thème dans l'air du temps, et en faire l'objet de nos méditations, Marc Leboucher publie "Le souffle et le roseau" (éd. Salvator). Une exploration de notre fragilité dans la littérature, la Bible et les rencontres.



Faire de la prise de conscience de notre fragilité une forme de résistance, un état permanent de vigilance.

Humain, Fort et fragile à la fois

"Je plie, et ne romps pas" dit le roseau dans la fable de La Fontaine "Le Chêne et le roseau", qui a inspiré à Marc Leboucher le titre de son livre, "Le souffle et le roseau". Chez la Fontaine, la morale de l'histoire est une question: lequel est le plus solide entre l'arbre ou le roseau? Dans son ouvrage, Marc Leboucher explore aussi nos fragilités et monre que l'on est fort et fragile à la fois.

Balzac, Dostoïevski, Henning Mankell ou Sylvie Germain... Nombreux sont les écrivains qui parlent de cette fragilité. Et qui inspirent Marc Leboucher. "La littérature nous parle beaucoup du spirituel même quand elle n'est pas confessionnelle." Son livre est une exploration littéraire et biblique de notre condition humaine. "Le souffle, une respiration de l'homme fragile."

La fragilité est individuelle et collective

Les médias nous mettent en lien direct avec les catastrophes partout dans le monde. Si bien que "la peur des catastrophes est plus présente aujourd'hui, on a l'impression d'être toujours au bord d'une catastrophe finale", observe Marc Leboucher, qui renvoie aux romans d'Emmanuel Carrère ou de Cécilia Dutter, qui ont repris la "thématique du tsunami".

"L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature; mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser: une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. Mais, quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien.

Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever et non de l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser: voilà le principe de la morale."

Blaise PASCAL, Pensée, fragment 347, éd. Br



Justement, "face à la puissance écrasante du monde et de la nature", Marc Leboucher en appelle à l'homme "roseau pensant" de Blaise Pascal. "Nous sommes dans cette situation où le monde risque d'exploser, où il peut écraser la petite chose que nous sommes." À la suite de Pascal on peut faire de la prise de conscience de notre fragilité une forme de résistance, un état permanent de vigilance. L'auteur du "Souffle et le roseau" rappelle d'ailleurs "l'image du roseau biblique", que l'on remet au Christ à son entrée à Jérusalem, quelques jours avant sa Passion, "comme un signe dérisoire de sa royauté".

Éditeur et écrivain, Marc Leboucher est l'auteur de de nombreux livres d’entretiens avec René Rémond, l'académicien Jean-Marie Rouart ou le théologien Bernard Sesboüé. Il est aussi l’auteur d’une biographie de Jean-Sébastien Bach parue chez Gallimard en 2013.