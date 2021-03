Mattéo Ricci, un missionnaire italien devenu chinois (1/5)

Parcours d’un missionnaire exceptionnel

Né en 1552 à Macerata en Italie, Matteo Ricci est un homme de son temps. Cartographe, géographe, mathématicien, astronome, théologien et philosophe, par sa formation, Matteo Ricci reflète la culture et la science du XVIe siècle européen. Entré chez les Jésuites en 1571 et formé à Rome, il est très vite appelé à fonder une mission en Chine. Découvrez dans cette première émission, les aventures de Matteo Ricci et sa première rencontre avec la civilisation asiatique.