Mattéo Ricci, un missionnaire italien devenu chinois (2/5)

La méthode Matteo Ricci

Amoureux du Christ et passionné par la Chine, homme de foi et d’action, Matteo Ricci a très vite mis en place une stratégie pour entrer en contact avec les Chinois et les amener au christianisme. Basée sur sa connaissance de la culture chinoise, sur le dialogue et le respect de l’autre, la méthode pour missionner de Matteo Ricci se différencie complètement de celle de ses prédécesseurs. Dans cette deuxième émission, L’Orient Express vous propose de découvrir cette méthode innovante.