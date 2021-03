Mattéo Ricci, un missionnaire italien devenu chinois (3/5)

De la théorie à la pratique ou être bonze chrétien

Entre dire et faire, il y a une différence. Matteo Ricci a pu s’en rendre compte dès le début de son séjour en Chine. Comme l’Empire du Milieu était un territoire complètement fermé aux étrangers, Matteo Ricci fut l’un des premiers européens à avoir incarné, c’est-à-dire à avoir intégré entièrement la culture, la pensée et la langue de la Chine. Il est devenu un des leurs en s’habillant comme un bonze bouddhiste, en vivant de l’aumône et prêchant non le nirvana mais le « Seigneur du Ciel ». En vue de l’évangélisation, il suscite la curiosité de ses convives par ses connaissances en astronomie, en mathématiques et en cartographie.