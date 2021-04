Mattéo Ricci, un missionnaire italien devenu chinois (4/5)

Changement de stratégie : être lettré confucéen

En vue du royaume de Dieu, il faut parfois changer la stratégie et l’adapter à la réalité désormais mieux saisie. Il s’avère qu’être lettré confucéen, habillé en soie et barbu, était plus efficace pour réaliser une mission qui toucherait aussi la haute bourgeoisie chinoise et la cour de l’empereur. Matteo Ricci ne s’est pas trompé. Les fruits de l’évangélisation se manifestent doucement, mais sûrement et même l’empereur l’accueillera dans la Cité interdite.