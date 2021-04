Mattéo Ricci, un missionnaire italien devenu chinois (5/5)

Les fruits missionnaires et la défaite

A la fin de sa vie en 1610, Matteo Ricci avait à peine 58 ans, l’on pouvait compter jusqu’à 2000 Chrétiens en Chine, dont 300 à Pékin et parmi ces derniers 48 fonctionnaires de de l’Empereur. Par ses bonnes relations auprès de l’Empereur, il obtint de lui la reconnaissance du Christianisme comme religion en Chine et qu’elle puisse être pratiquée en tant que telle. Matteo Ricci prévoyait encore un temps long et dur d’évangélisation. Malheureusement, là où il y a le succès, il y a aussi la jalousie, le malentendu et la prétention de ceux qui ne sont pas du terrain. Par leurs imprudences et leur manque de diplomatie, ils ont empêché que le Royaume du Christ prenne vraiment racine dans l’Empire du Milieu dont les conséquences se sentent encore aujourd’hui.