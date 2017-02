Maurice Zundel, rencontre avec un Dieu intÃ©rieur [2/5]

Il semble qu'au XXIè siècle, la tentation d’instrumentaliser Dieu menace toutes les religions. Comme si l’on pouvait récupérer le Tout Autre et en faire notre objet. Pour nous sortir de cette vision idolâtre, un homme nous est précieux: Maurice Zundel. Ce théologien et mystique nous a laissé un trésor, la perception d'un Dieu avant tout intérieur et non extérieur. "Non pas un Dieu que l'on prouve mais que l'on éprouve", selon le smots de Michel Fromaget, auteur de "Mort et émerveillement dans la pensée de Maurice Zundel" (éd. Lethielleux, 2011). "Zundel est insurpassable dans la présentation de ce Dieu intérieur et dans la définition que nous avons à suivre pour le rencontrer."



une exigence absolue de pauvreté

Né en Suisse, Maurice Zundel (1897-1975) est issu d'un milieu catholique où la foi est plus traditionnelle que vive. Il est toutefois marqué par la foi très grande de sa grand-mère protestante. Ce qui constitue l'événement le plus important, décisif, de sa jeunesse, le surprend alors qu'il a 14 ans. En prière devant une statue de la Vierge, il a la révélation d'une exigence absolue "de pauvreté, de vide intérieur, de pureté: quelque chose d'irrépressible", exprime son biographe. Une expérience spirituelle forte sur laquelle il est pourtant resté discret tout au long de sa vie.



un Dieu intérieur

Maurice Zundel, prêtre de l’Église catholique, a eu le génie de montrer combien la rencontre d’un Dieu intérieur révèle l’homme à lui-même. Un Dieu qui ne s’impose jamais et que nous avons la responsabilité de laisser vivre ou pas en nous. Le Dieu de Maurice Zundel est d'abord un Dieu intérieur et non pas extérieur. Ce n'est pas non plus un Dieu qui se démontre mais que l'on rencontre. Et non un Dieu que l'on prouve par des arguments mais que l'on éprouve, que l'on vit.



Qu'est-ce que l'homme?

La spiritualité de Maurice Zundel va fort loin dans la compréhension du message évangélique. Quand il pose la question de l'identité humaine, il pose cette interrogation: "Il n'est pas sûr que nous existions vraiment en tant qu'être humain", comme l'explique Michel Fromaget.

Emission enregistrée en mars 2015