Médecine et écologie intégrale : comment évoluer selon l'esprit de Laudato si ?

L'appel du pape François à la conversion écologique dans l'encyclique “ Laudato si ”, interroge la plupart des domaines de la vie, en particulier l'agriculture, l'économie, la pédagogie mais aussi celui de la médecine. Comment le médecin, le soignant, le thérapeute... peut-il prendre en compte le plus globalement possible la personne de son patient ( histoire, environnement , famille, psychisme, spiritualité…) ? Quel est l'apport de “ Laudato si ” ?



Élément de réponse avec le Père Alain-Dominique Recteur de la basilique Notre-Dame-du-Chêne. Il est au micro d'Axelle de Feraudy.