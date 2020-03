Meditation 12 mars ( Pasteur Andrew Rossiter) s Luc 16.19-31

Cette parabole est très déroutante. J’ai bien plus de questions que des réponses quand je la lis.

La première chose est la nette différence entre le séjour des anges et le séjour des morts. Je suis incapable de recevoir une description aussi claire de ce que c’est après ma mort. Avec toute ma force je crois à autre chose.

Même si on admet l’existence de ces deux lieux quelque part, il semble que, selon l’enseignement ici, pour accéder au ciel il faut faire des œuvres de charité. C’est pourquoi le riche se trouve au séjour des morts, parce qu’il n’a pas aidé Lazare de son vivant. Mais si cette destination est le résultat de ne pas avoir fait de la charité, pourquoi Lazare, est-il emporté chez des anges? Quels étaient ses actes de générosité, de compassion et d’amour envers les autres. La parabole ne nous dit rien.



Donc pour ma part nous pouvons écarter l’interprétation la plus simpliste: que notre destination éternelle dépend uniquement des bonnes œuvres que nous réalisons ici-bas. Et nous pouvons concentrer sur la pointe finale de cette histoire.

Quelle est la preuve dont nous avons besoin pour croire?



C’est évident que l’homme riche et Lazare ont tous les deux entendu l’enseignement de Moïse et les prophètes. Et Jésus dit que ça devrait suffire pour que chacun puisse savoir comment vivre sa vie, en relation les uns avec les autres afin de gagner une place au sein d’Abraham. Cette petit phrase désigne la place du choix dans les baquets, comme nous pouvons lire dans l’Évangile de Jean où le disciple que Jésus aimait était couché dans le sein de Jésus (13.23).



Nous avons soif de savoir. Savoir si ce que je fais compte pour quelque chose, savoir si je suis vraiment aimé, savoir si ce terrible virus va être bientôt détruit, savoir si à la fin de ma vie j’aurais la paix… et ainsi de suite.

Savoir si j’en ai fait assez pour être aimé, accepté et pourquoi pas adulé-même?



Quels sont les preuves dont j’ai besoin pour être rassuré et de jouir d’une bonne santé physique et spirituelle?



Les preuves les plus solides ne sont pas les signes et les miracles les plus exceptionnels, ceux qui nous arrêtent dans notre élan de vie. Selon Jésus la seule preuve est l’Écriture. Ce que nous avons reçu et ce qui nous nourrit au plus profond de nous-mêmes. Jésus revient sur ce point ailleurs dans ce même Évangile.



Notre besoin de certitude ne sera jamais assoiffé par un miracle, mais par une vie vécue en accord avec les écritures, et pour cela nous devons les lire, les étudier et les méditer afin de pratiquer la justice et l’amour.