meditation du 11 nov Guillaume ROBERT

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc - Chapitre 17 versets 1 à 6

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Il est inévitable que surviennent des scandales,

des occasions de chute ;

mais malheureux celui par qui cela arrive !

Il vaut mieux qu’on lui attache au cou une meule en pierre

et qu’on le précipite à la mer,

plutôt qu’il ne soit une occasion de chute

pour un seul des petits que voilà.

Prenez garde à vous-mêmes !

Si ton frère a commis un péché,

fais-lui de vifs reproches,

et, s’il se repent, pardonne-lui.

Même si sept fois par jour il commet un péché contre toi,

et que sept fois de suite il revienne à toi

en disant : “Je me repens”,

tu lui pardonneras. »

Les Apôtres dirent au Seigneur :



« Augmente en nous la foi ! »

Le Seigneur répondit :

« Si vous aviez de la foi,

gros comme une graine de moutarde,

vous auriez dit à l’arbre que voici :

“Déracine-toi et va te planter dans la mer”,

et il vous aurait obéi. »