meditation du 12 nov Guillaume ROBERT

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc - Chapitre 17 versets 7 à 10

En ce temps-là, Jésus disait :

« Lequel d’entre vous,

quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes,

lui dira à son retour des champs :

“Viens vite prendre place à table” ?

Ne lui dira-t-il pas plutôt :

“Prépare-moi à dîner,

mets-toi en tenue pour me servir,

le temps que je mange et boive.

Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ?

Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur

d’avoir exécuté ses ordres ?

De même vous aussi,

quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné,

dites :

“Nous sommes de simples serviteurs :

nous n’avons fait que notre devoir” »