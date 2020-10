Méditation du 21 septembre 2020

Deux mots lancés en passant à Matthieu le collecteur d’impôts : « Suis-moi ».

Pourquoi le Christ s’intéresse-t’il à cette personne à la moralité douteuse, méprisée par les juifs, qui travaille pour les colons romains ? Il faut dire que Matthieu s’est fait une mauvaise réputation en même temps qu’une petite fortune : son travail consiste à appliquer à son profit des prélèvements excessifs sur des taxes que doit supporter le peuple juif.

Et pour quelles raisons Matthieu s’est-il levé pour suivre le Christ, en laissant là une situation confortable, alors qu'il était à l’abri du besoin ?

Tout s’est passé en une fraction de seconde puisqu'il est dit "qu'il se leva et le suivit".

Certes, Matthieu devait avoir mauvaise conscience de s’être constitué ainsi une petite fortune, mais il a dû percevoir que le Christ ne le jugeait pas et qu'Il l'appelait à autre chose, non pas à posséder toujours plus, mais plutôt à vivre quelque chose de mieux. Par un simple regard, le Christ fait comprendre à Matthieu que ce