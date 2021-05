Meditation du 30 avril 2021 (Abbé Philippe HERONDELLE)

Jean 14,1-6

Cet évangile est souvent choisi par les familles en deuil. Ils y puisent de la

force ! Méditons ensemble cet évangile si important pour éclairer et nourrir

notre vie particulièrement dans les moments les plus difficiles qu’ils nous

arrives de traverser.

Je voudrais m’arrêter sur cette affirmation de Jésus : « Dans la maison de mon

Père, il y a de nombreuses demeures ». À travers cette parole, Jésus veut nous

faire comprendre que la vie en Dieu, le partage de la vie de Dieu ne sont pas

réservés à quelques-uns. Les portes de l’amour de Dieu sont ouvertes à tout le

monde car chacun est aimé personnellement comme son enfant. Chacun a sa

place tout près de Dieu, tout près de son coeur. Jésus nous annonce que dans la

maison de son Père, il y a une place pour chacun de nous, croyants ou non. Nous

savons que Dieu ne regarde pas l’apparence, mais le coeur. Sa porte est toujours

ouverte aux coeurs sincères, à tous ceux qui cherchent honnêtement la vérité, qui

cherchent le sens de leur vie. Accueillons cette parole si réconfortante. Plus

largement cet évangile est un évangile d’espérance qu’il est bon de réentendre

aujourd’hui. C’est un évangile d’espérance car il ne gomme pas nos

interrogations et nos doutes, simplement il nous montre le visage de Jésus, et

dans ce visage, nous découvrons un amour sans failles, un chemin de vérité et de

vie, nous découvrons une promesse de vie par-delà la mort. C’est bien cette

promesse que nous célébrons tout au long de ce temps pascal. Nous passons de

la peur à la confiance. Alors, dans une humble confiance, nous pouvons redire

notre foi au Christ Jésus, lui qui nous permet de partager avec lui sa vie et sa

résurrection. N’est-ce pas cela que nous vivons chaque fois que nous participons

à l’eucharistie.