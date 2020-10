Méditation du lundi 26 octobre 2020

« Cette fille d’Abraham, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? » (Lc 13, 10-17)Alléluia. Alléluia.

Ta parole, Seigneur, est vérité ;

dans cette vérité, sanctifie-nous.

Alléluia. (cf. Jn 17, 17ba)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue,

le jour du sabbat.

Voici qu’il y avait là une femme, possédée par un esprit

qui la rendait infirme depuis dix-huit ans ;

elle était toute courbée

et absolument incapable de se redresser.

Quand Jésus la vit, il l’interpella et lui dit :

« Femme, te voici délivrée de ton infirmité. »

Et il lui imposa les mains.

À l’instant même elle redevint droite

et rendait gloire à Dieu.

Alors le chef de la synagogue, indigné

de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat,

prit la parole et dit à la foule :

« Il y a six jours pour travailler ;

venez donc vous faire guérir ces jours-là,

et non pas le jour du sabbat. »

Le Seigneur lui répliqua :

« Hypocrites !

Chacun de vous, le jour du sabbat,

ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne

pour le mener boire ?

Alors cette femme, une fille d’Abraham,

que Satan avait liée voici dix-huit ans,

ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? »

À ces paroles de Jésus,

tous ses adversaires furent remplis de honte,

et toute la foule était dans la joie

à cause de toutes les actions éclatantes qu’il faisait.

– Acclamons la Parole de Dieu.









RESUME :

On peut imaginer, et même comprendre l'énervement du chef de la synagogue : il attendait certainement ce moment avec impatience, lui qui consacre sa vie à chercher le sens des écritures. Ce jour est l'occasion rêvée de voir comment ce fameux Jésus va interpréter les textes sacrés ! Mais son enseignement est perturbé par des gens venus se faire soigner. Les choses ne se déroulent décidément pas comme prévu.

Finalement, Jésus va enseigner à ce pharisien le sens des textes sacrés, il va même lui donner une leçon. Mais le chef de la synagogue était loin de s’attendre à une telle instruction, à une interprétation aussi concrète de la parole de Dieu. A nous aussi, le Christ enseigne de manière déroutante.

En effet, Il nous rappelle aujourd’hui une chose essentielle : la parole est faite pour libérer.

Nous avons parfois tendance à vouloir dissocier les paroles des actes, comme le chef de la synagogue qui renvoie à un autre jour la guérison d'une personne infirme, préférant se concentrer sur l'interprétation de la parole divine.

Or, toute parole divine est faite pour libérer car on ne peut pas séparer la parole de l'acte. Dès la Genèse, d'ailleurs, Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut, Il libère la lumière. Puis il dit : « Faisons l’homme à notre image ». Et Dieu créa l’homme à son image. Le Seigneur dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il a dit. Toute parole doit s'incarner en acte. Et si cela est une parole d'amour, elle doit s'accomplir en un acte d'amour.

Quant à moi, quel mérite aurais-je à suivre scrupuleusement les offices et à écouter la parole de Dieu si je n'en sors pas plus charitable pour mes frères et soeurs ?

Ne passons pas à côté de l'essentiel, à savoir l'amour.

Il ne faut pas s'en vouloir de transgresser une règle comme le jour de repos, si c'est pour le bien de son frère. La véritable transgression consiste à ne pas ouvrir suffisamment son cœur, à ne pas bousculer nos pratiques et notre rythme de vie pour le bien de notre prochain. Le respect d'une règle n'est pas une fin en soi. L'observance d'une règle n'est jamais qu'un moyen visant à grandir dans l'amour et à faire grandir dans l'amour.

Seigneur, viens visiter ma vie, mon emploi du temps, mes principes. À l’image de ce pharisien, je suis également contrarié par des imprévus qui viennent perturber mes plans. Mets en lumière ces règles que je me suis fixées, ces principes rigides contraires à la loi de ton amour. Et donne-moi la grâce de voir dans ces imprévus le signe de Ta présence, et que je puisse transformer mes pensées en paroles charitables, et mes paroles en actions charitables.