Méditation œcuménique sur le vendredi saint : le baiser de Judas

Karl Barth a écrit : « En un sens, Judas est, en dehors de Jésus, le personnage le plus important des Évangiles. Car lui seul, entre tous les apôtres, oeuvra activement dans cette situation décisive à l’accomplissement de ce qui était la volonté de Dieu et de ce qui devint la substance de l’Évangile. »

