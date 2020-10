Chrétiens d’ailleurs accueille Mgr Najeeb, archevêque de Mossoul, dans une interview

exclusive. « Lors de l’entrée du groupe terroriste autoproclamé état Islamique à Mossoul en 2014, Mgr Najeeb a organisé l’évacuation de chrétiens, syriaques et de chaldéens vers le Kurdistan irakien. Finalement, celui qui était alors Prêtre, doit fuir lui aussi, mais il ne part pas seul : la bibliothèque de son couvent dominicain possède d’inestimables manuscrits anciens datant du XIIIe au XIXe siècle, il numérise les ouvrages avant de les entasser dans des véhicules qui filent vers le Kurdistan irakien. En plus des hommes, femmes et enfants, ce sont quelques 800 manuscrits historiques et 35.000 documents appartenant à l’Église d’Orient qui ont été sauvés. »