Michael Lonsdale, un homme libre

RCF Lyon tient à rendre hommage à Michael Lonsdale après sa disparition survenue ce lundi.

Nous vous proposons cet extrait d'interview avec Laetitia de Traversay en 2012 après la sortie du film "Des hommes et des dieux" et de l'ouvrage " La Prière".

Il était l'invité de l'Espace protestant Théodore Monod à Lyon pour une conférence.

Il témoigne de sa joie d'avoir participé à ce film dédié aux moines de Tibhirine et de sa foi profonde.

Une foi qu'il a eu à coeur de partager par son métier de comédien.