Michel Le Bris

Il a participé aux grands courants idéologiques qui se sont manifestés en mai 68. Proche de Jean Paul Sartre, de Maurice Clavel, d’André Glucksmann, de Michel Foucault et de Jean Luc Godard, il a cofondé Libération en 1973. Éditeur, il a fait connaître de nombreux écrivains-voyageurs, tels que Nicolas Bouvier, Anita Conti, Peter Matthiessen. Ce qui l’entraîne à créer le Festival des Étonnants Voyageurs à Saint-Malo en 1990, devenu depuis l’un des évènements culturels les plus importants de France. Écrivain, auteur de l’essai « L’homme aux semelles de vent » en 1977 et de nombreux romans dont La beauté du Monde, finaliste du prix Goncourt 2008. Pour l’ensemble de son œuvre, l’Académie française lui remettra son Grand Prix de la littérature française le 5 décembre prochain.

Rencontre avec un homme étonnant, prophète enchanteur d’un romantisme qui, dit-il, est loin d’être mort…"