Notre Dame de la Sed à Aix en Provence

Aix en Provence, ville d’eau, ville d’art ; ses calissons et … ses bouchons, surtout en ce moment où une partie de la voirie est en travaux ! On peut s’impatienter ; on peut aussi jeter autour un regard nouveau. Ainsi au début de la route de Galice, quand on sort du centre ville pour aller vers Jas de Bouffan. Dans cette partie bordée de hauts platanes, on longe sur tout un côté un haut mur sans attrait. Et pourtant ! Derrière ce mur se cachent plus de vingt siècles d’histoire de la ville. Passons un portail et entrons découvrir un des hauts lieux spirituels de la ville, caché au milieu des arbres.