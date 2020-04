Office de la Cène – œuvre composée par André Gouzes, Abbaye de Sylvanès

Un concert essentiel pour mieux célébrer le mystère de Pâque.

Elle est interprétée par la Capella Sylvanensis, liturgie chorale du peuple de Dieu. Diffusée le Jeudi Saint de 12h à 13h, puis de 19h à 20h

L'office de la Cène du Jeudi Saint fait partie des plus grandes célébrations du Triduum pascal. Cet album nous en offre les moments essentiels dans la liturgie du Père André Gouzes :

1. J'ai désiré d’un grand désir - Chant processional d'entrée

2. La Sagesse éternelle nous invite au festin - Choral J-S Bach

3. Le Christ notre Pâque a été immolé - Psaume 115

4. Aimons-nous les uns les autres - Hymne à la charité - Lavement des pieds

5. Voici mon commandement - Lavement des pieds

6. Voici mon corps livré pour vous - Chant de communion

7. Car éternel est son amour - psaume 135 - Procession au reposoir

8. La Sagesse a dressé une table - Chant au reposoir

9. Maintenant je quitte le monde - Chant au reposoir

La Liturgie chorale du peuple de Dieu est un Corpus liturgique de plus de 3000 pages, composé par le père André Gouzes sur des textes et des traductions des frères Daniel Bourgeois et Jean-Philippe Revel. Véritable « mémoire » de la liturgie, cette oeuvre, créée dans l'esprit de Vatican II, s'inspire des grandes traditions liturgiques d'Occident et d'Orient. De nombreuses communautés religieuses et monastiques, ainsi que des communautés paroissiales ou des familles l'ont déjà adoptée.