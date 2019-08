Ouvrir nos blessures psychologiques à l'amour de Dieu

"C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure."

(2 Co 12, 9)

Que faire de nos blessures profondes ? De nos chagrins d'enfant ? De ces expériences qui ont figé quelque chose en nous et qui nous empêchent de choisir librement la vie ? Le Père Bernard-Marie Geffroy est l'auteur de "Conversions - Spiritualité et psychologie dans l'épreuve" (éd. Artège). Un récit de résilience où s'articulent les difficultés psychiques et la foi.

"Notre histoire est sacrée, elle devient de plus en plus sacrée parce qu'elle est prise en compte, parce qu'elle est acceptée, parce qu'elle est ouverte à l'autre et à l'Autre"

En matière de psychologie, la foi peut-elle tout résoudre ?

On peut penser que Dieu agit par miracle. Mais selon un adage jésuite : "Pas sans Dieu, pas sans moi, pas sans l'autre." On peut compter sur Dieu à condition de vouloir avancer, désirer guérir. Et de faire confiance à l'autre. Dans son livre, le Père Bernard-Marie Geffroy fait des résonnances entre sa propre expérience et celle des personnes qu'il a accompagnées. Résonnance qui ouvre à une relation de confiance : chaque parcours est unique - et c'est là objet de "contemplation" pour le prêtre - et pourtant "il y a des choses communes dans les blessures".

Ne pas confondre spi et psy

"Je pars de la foi de la personne, de sa confiance et de sa capacité à exprimer et à aller visiter ses blessures pour pouvoir y mettre l'action de l'Esprit saint dans l'ouverture du cœur." Quand il accompagne une personne le Père Bernard-Marie Geffroy endosse le rôle d'accompagnateur spirituel. Il travaille en binôme avec un psychologue pour "un accompagnement à deux voix, où on ne confond pas les deux missions".

Le Père Bernard-Marie Geffroy s'inspire des chemins de guérison intérieure. Une exploration chrétienne des concepts psychologiques tels que "l'enfant intérieur", "le serrement intérieur" ou encore le "moi-peau". De même que l'épiderme protège le corps, le "moi-peau" protège le psychisme. Et pour les croyants, le "moi-peau" peut-être spirituel : il nous protège dans notre rapport à "l'invisible". Il peut être renforcé dans la prière.

Blessures psy, Peut-on espérer guérir ?

Vouloir être guéri, "souvent c'est un chemin et il reste toujours des traces", prévient le P. Geffroy. Mais si l'objectif d'un travail thérapeutique n'est pas la guérison, quel est l'enjeu ? "Je pense que l'histoire de la personne, peut-être surtout quand elle a été douloureuse et que c'est dépassée, permet une croissance spirituelle et humaine." Le message que nous donne le prêtre c'est que notre histoire est "importante". "Cette histoire est sacrée, elle devient de plus en plus sacrée parce qu'elle est prise en compte, parce qu'elle est acceptée, parce qu'elle est ouverte à l'autre et à l'Autre."

Émission diffusée en juin 2018