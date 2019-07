Parcours atypique d'un maraîcher philosophe 2/5

Jeune catéchumène, Mathieu poursuit son cheminement intérieur tout en découvrant, pendant 6 mois, l'Inde, terre de haute spiritualité et si différente de l'Occident. Au service des intouchables, il se dépouille et met en œuvre ses principes de charité dans un ashram, en s’inspirant du mahatma, de Vinoba Bhave et de Lanza del Vasto. Sa nouvelle option de vie le porte vers la décroissance et la juste mesure de pauvreté.

