Parcours atypique d'un maraîcher philosophe 4/5

Outre son bagage philosophe, comment a germé et grandi l'amour de la terre dans la vie de Mathieu? Finalement, comme une plante : un très bon ami d'enfance fils d'agriculteur, les jeux dans la nature, un jardin potager familial puis les "boulots" d'éducateur technique et d'animateur dans des jardins pédagogiques (écoles) ou thérapeutiques (maisons de retraite) avec l'expérience de la création d'une association. Enfin, pour cet autodidacte de la terre, le saut dans le maraîchage, après seulement 15 jours de stage chez un maraîcher, chez Terracoopa. Cette coopérative d’activité et d’emploi lui a permis de créer son activité (maraîchage bio) au sein de la coopérative en tant qu’entrepreneur-salarié, grâce à la mise à disposition d'une parcelle équipée (irriguée et serre) sur l'exploitation agricole partagée au domaine de Viviers à Clapiers. Mathieu apprend vite et s'adapte encore plus vite : et le résultat est là, une belle croissance pour ses 2 premières années d'exploitation...

Rediffusion de l'émission de la semaine du 11/2 au 15/2/2019.