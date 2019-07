Parcours atypique d'un maraîcher philosophe 5/5

Entendre les expériences des uns et des autres est une chose mais Mathieu sait en profiter avec sagesse. Il n'a pas perdu son goût pour la pédagogie et pense déjà à recevoir un stagiaire pour transmettre aussi ce qu'il a appris et continue à apprendre. Pour sa commercialisation, il a choisi le circuit court : il écoule toute sa production dans 2 boutiques paysannes, une à Montpellier, l'autre à St Gely du Fesc. Les consommateurs apprécient notamment la qualité, la fraicheur, et Mathieu, lui, a pendant ses permanences au magasin le contact direct avec les clients. L'agriculture garde ainsi sa dimension humaine et relationnelle.

