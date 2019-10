Pauline et Yann Destal - Modjo

Les fées se sont penchées sur leur berceau, leur donnant la beauté et les talents, dont celui de la musique ! Échange enrichissant et rafraîchissant avec deux artistes attachants, qui forment un couple dans la vie et dans la musique. Leur témoignage est fort et percutant. Leur talent est immense. Avant la fin de l'émission, Pauline et Yann nous offrent l'exclusivité de leur toute dernière production, un grand moment à écouter et à partager : la Litanie des Saints