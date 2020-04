Pendant l'épidémie, se mettre sous la protection du Sacré-Coeur de Jésus

Durant l'épidémie, et après la consécration de notre diocèse au coeur immaculé de Marie, des catholiques de notre diocèse invitent à mettre l'image du Sacré-Coeur de Jésus sur votre porte d'entrée. Une démarche spirituelle forte et engageante. Une idée de quelques laïcs et de l'abbé Jean-Marie Parrat, aumonier des étudiants et responsable des vocations dans le diocèse.