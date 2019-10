Père Nicolas Buttet 1/2

Plus jeune élu député suisse dans les années 80, et à la suite d'une conversion à la Foi catholique, Nicolas Buttet a d'abord été ermite avant d'être ordonné prêtre en 2003. Proche des plus démunis, il a fondé la communauté Eucharistein qui rassemble aujourd'hui une quarantaine de frères et de soeurs - dont deux ont été ordonnés prêtres en 2017 - ainsi que de nombreux visiteurs de passage. Infatigable voyageur, il participe à des séminaires et donne des conférences dans le monde entier. Ses ouvrages et ses nombreux messages sont centrés sur l'Eucharistie, en particulier l'adoration du Saint-Sacrement.

Si vous voulez plus d'informations ou adresser vos dons à la communauté Eucharistein, voici le lien pour plus d'informations : https://eucharistein.org/