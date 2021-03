Pierre Claverie , modèle de la rencontre entre l'orient et l'occident (2/4)

Mgr Pierre Claverie, un partisan de la Vérité



Homme de terrain, Mgr Pierre Claverie a placé la Vérité au cœur de ses relations personnelles. C’est aussi la Vérité qui anime ses réflexions sur le dialogue interreligieux. Sans vérité de pensée et de cœur, le dialogue sera un échec. De l’autre côté, Mgr Pierre Claverie souligne les dangers de la Vérité si l’on ne prend pas en compte la culture de son interlocuteur. Comme il l’écrit : « Toute vérité n’est pas bonne à dire (…) ou du moins, toute vérité ne peut être dite à tout moment et n’importe comment. Assener une vérité alors que l’autre n’est pas en état de la recevoir (…) entraîne des blocages et des conséquences meurtrières ». Il faut donc bien mesurer la vérité en fonction de la capacité d’accueil de l’autre pour que la vérité soit efficace et contribue au dialogue, sans pour autant sacrifier ses propres convictions de foi.