Pierre Claverie , modèle de la rencontre entre l'orient et l'occident (3/4)

Mgr Pierre Claverie, un artisan de paix et de dialogue interreligieux



Homme de foi, évêque engagé, soucieux du salut de ses fidèles, Mgr Pierre Claverie est devenu l’un des promoteurs du dialogue interreligieux. Cependant sa conception du dialogue se distingue par sa volonté de connaître l’autre jusqu’au bout, non pour épouser sa religion et sa culture en perdant ainsi sa propre identité chrétienne, mais pour mieux le comprendre et se mettre à sa portée afin de pouvoir mieux échanger avec lui. Selon l’évêque d’Oran, l’échange du côté des chrétiens ne doit pas se baser sur la volonté de convertir l’autre mais sur la vérité d’une forte identité chrétienne d’où émane une évangélisation se manifestant par un authentique témoignage de foi. Cette attitude véritablement chrétienne sans arrière-pensée permettra de développer en toute liberté de conscience réciproque des relations de solidarité pacifiques et amicales avec les non-chrétiens. Nait ainsi l’espoir d’un « vivre ensemble » dans la sérénité de la différence.