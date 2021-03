Pierre Claverie , modèle de la rencontre entre l'orient et l'occident (4/4)

Mgr Pierre Claverie, promoteur et acteur du « Vivre ensemble »



Dans ses réflexions sur le dialogue interreligieux, Mgr Pierre Claverie insiste sur la nécessité de dire la Vérité, d’être vrai pour avoir des relations saines, bâtir une amitié qui permettra de vivre ensemble et de construire une nouvelle société basée sur le respect de l’autre et de sa différence, autrement dit l’acceptation d’une « Humanité plurielle » pour reprendre le titre de l’un des livres de Mgr Pierre Claverie.