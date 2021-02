Pinchas Lapide (1922-1967) 4

Rendre à César ce qui est à César



Parmi les nombreuses paroles du Christ devenues des expressions habituelles, Pinchas Lapide nous montre comment l’interprétation de la célèbre phrase : « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » ne se limite pas à la simple obligation de payer les impôts et d’aller à la synagogue le samedi ou à la messe le dimanche. Par son interprétation juive de ce passage du Deuxième Testament, Pinchas Lapide nous montre la profondeur des paroles du Christ et surtout son ingéniosité. Paradoxalement, le Christ se trouve ici valorisé par un professeur juif victime de la Shoah.