Pinchas Lapide (1922-1997) 1

Pinchas Lapide, l’homme de la réconciliation entre l’Etat d’Israël et le Vatican



Né à Vienne en Autriche en 1922, de confession juive, le Professeur Pinchas Lapide, après avoir fui le camp de concentration nazi, traversa la tourmente de la Seconde Guerre Mondiale en combattant aux côtés des troupes britanniques en Palestine. Acteur incontournable de la création de l’État d’Israël, en tant que diplomate et historien, il fut à l’origine de la réhabilitation du Pape Pie XII et du rétablissement des relations entre le Saint Siège et Israël. Dans la même perspective il travailla à la réconciliation du Judaïsme avec les Chrétiens et la nouvelle Allemagne qui restait jusqu’à la fin de sa vie sa patrie de choix. Il est décédé en 1989 à Francfort sur le Main.