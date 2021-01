Pinchas Lapide (1922-1997) 2

Pinchas Lapide, l’historien qui voulait apporter un autre regard sur le Nouveau Testament



Acteur de la réconciliation et de l’ouverture envers les Chrétiens, Pinchas Lapide souhaita leur apporter une meilleure interprétation du Nouveau Testament en resituant les paroles du Christ et le témoignage des apôtres dans le contexte culturel, religieux des Juifs de l’époque et du Talmud. Ainsi, d’après Pinchas Lapide, les dix commandements, avant d’être des commandements, sont l’invitation divine à une liberté humaine que le monde ne peut pas donner, une alliance entre Dieu et les Hommes, qui donne espérance et joie.