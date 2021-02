Pinchas Lapide (1922-1997) 3

Pinchas Lapide et la loi du Talion, vers une interprétation nouvelle des paroles du Christ



A travers les analyses de Pinchas Lapide, découvrez comment les Pères de l’Église et par exemple aussi Martin Luther se sont trompés dans l’interprétation de la fameuse loi du Talion qui n’existe pas du tout comme tel dans l’Ancien Testament, car la haine y est strictement défendue. Selon ce spécialiste, la loi du Talion n’est pas synonyme d’une volonté de vengeance mais au contraire, d’une volonté de justice et de réparation. Découvrez aussi comment Jésus compléta et renforça cette volonté en ajoutant la charité.