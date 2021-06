« Prier ? », un podcast proposé par l’Église protestante unie de France et l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine, réalisé par Dialogue RCF, la radio chrétienne d’Aix-Marseille.

Texte : Bettina SCHALLER, pasteure de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine

Voix : Aline RABALLO, Olivier ARNERA.

Musique : "Seigneur, je t'appartiens", Emmanuel Music.