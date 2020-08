Quand la joie nous traverse

Quand on réalise des sondages pour demander aux gens à quoi ils aspirent, le bonheur arrive en tête. Un bonheur associé à la réussite sociale, mais aussi à l'amour et au bien-être. On veut être heureux, et les marketeurs l'ont bien compris, puisque c'est devenu un argument pour vendre un voyage au soleil ou une voiture. Le bonheur est une valeur forte dans notre société alors qu'on entend peu parler de la joie. Cette joie qui est un mot clé pour les chrétiens : mais quelle est la nature de la joie chrétienne, celle que Jésus lui-même veut offrir à tout homme ? Comment y accéder ? Mgr Michel Dubost signe le livre "Ne vous laissez pas voler votre joie !" (éd. Médiaspaul).

La joie, thème favori du pape François

"Le Père est la source de la joie. Le Fils en est la manifestation et l’Esprit Saint l’animateur", a écrit le pape François dans son message pour la journée mondiale des missions en 2014. Message qu'il conclut par : "Ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation !" Depuis Vatican II, avec "Gaudium et spes" (1973) - "un des quatre textes fondamentaux du concile" - aux textes du pape François, "Evangelii gaudium" (2013) ou encore "Gaudete et exsultate" (2018), la joie est l'un des thèmes favoris des papes. "Il y a comme une insistance des papes pour nous dire que la joie fait partie du cœur du message chrétien", estime Mgr Dubost.

Les chrétiens pourraient apporter la joie chrétienne au monde : c'est en somme le message que reprend à son tour Mgr Dubost. Un monde qui, s'il n'est pas triste, semble "stressé" et "pressé", et où "les gens n'ont pas le temps de sourire".

qu'est-ce que la joie chrétienne ?

"Le secret de la joie chrétienne, me semble-t-il, c'est d'être capable, à chaque instant, d'ouvrir son temps à Dieu." Être dans l'instant présent est cependant une idée à la mode : vivre l'instant en chrétien c'est le relier à une autre dimension. "Se mettre en communion, en recherche de Dieu, ouvre le temps de manière tout à fait différente", explique Mgr Dubost.

Et pourquoi pas le bonheur ?

Le bonheur, on en parle beaucoup dans notre société actuelle. Quelle différence avec la joie ? Pour Mgr Dubost, il y a d'abord "le plaisir à se sentir exister", puis le bonheur qui est "le plaisir d'être soi dans la rencontre avec l'autre". Et enfin la joie, qui est "la dépossession de soi". "La joie va plus loin, elle est don total de soi, on ne la recherche pas elle est donnée parce qu'on s'oublie."

Qu'est-ce qui rend joyeux les chrétiens ? C'est de "découvrir à chaque instant qu'ils sont aimés, quelles que soient les souffrance, les difficultés de la vie, ils sont aimés et leur vie a un sens parce qu'ils sont attendus".

Émission d'archive diffusée en juillet 2018