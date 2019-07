Saint Séraphin de Sarov 1/5

Saint Séraphim de Sarov appartient incontestablement à l’orthodoxie universelle car il est orthodoxe par son universalité et universel par son orthodoxie. Il n’est pas l’homme d’une caste ou d’un clan mais appartient à toute la chrétienté et si on le célèbre principalement dans l’Europe de l’est, son rayonnement a dépassé les frontières occidentales de la Sainte Russie puisqu’il existe au moins 2 monastères en Europe de l’ouest et que de nombreuses églises orthodoxes vénèrent le Saint homme.

Rediffusion de l'émission du 25/3/2019