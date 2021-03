St Joseph, un homme juste, un père pour nous ! Halte spirituelle 1ère partie avec Mgr Pascal Roland

Le 8 décembre 2020, à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph patron de l’Église universelle, le Pape François a publié la Lettre apostolique “Patris Corde” (Avec un coeur de père) et ouvert une « année saint Joseph » qui s’achèvera le 8 décembre 2021.

Le Saint-Père désire faire grandir l’amour pour St Joseph ce « grand saint » afin que chacun soit poussé « à implorer son intercession et imiter ses vertus et son élan », mais surtout pour obtenir « la grâce des grâces : la conversion ». Mgr Pascal Roland, évêque de Belley-Ars s'inspire de cette lettre pour la halte spirituelle 2021